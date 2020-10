Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Imbiss-Bude in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende Bargeld aus einem Imbiss in Erle gestohlen. In der Zeit zwischen Samstagabend, 17. Oktober 2020, 18.45 Uhr, und Montagmorgen, 19. Oktober 2020, 9.30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten des Containers an der Willy-Brandt-Allee. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Feststellungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den flüchtigen Täter/n machen? Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209/ 365 8112 oder unter 0209/365 8240 an die Kriminalwache.

