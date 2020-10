Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung am Busbahnhof in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Fünf bislang unbekannte Männer haben am Montag, 19. Oktober 2020, in Buer einen 38-jährigen Gelsenkirchener geschlagen, getreten und verletzt. Die fünf Personen sprachen den Gelsenkirchener um 22.10 Uhr am Busbahnhof zunächst an. Dann schlugen und traten sie ihn unvermittelt, bevor sie sich gemeinsam in unbekannte Richtung entfernten. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Personen machen können. Sie waren 18 bis 19 Jahre alt, schlank und hatten schwarze Haare. Sie trugen schwarze Kleidung. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/ 365 7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209/ 365 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell