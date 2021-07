Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennende Gasflasche - Brandalarm im Rombachtunnel - Autofahrer bei Unfallflucht leicht verletzt, Zeugen gesucht - Tätliche Auseinandersetzung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Brennende Gasflasche

Weil ein 43-Jähriger eine Gasflasche nicht richtig an seinen Grill angeschlossen hatte, kam es am Mittwochmittag gegen 13 Uhr zu einer Stichflamme. Der 43-Jährige hatte den Sachverhalt über Notruf mitgeteilt; als die Beamten in der Auchtstraße eintrafen war jedoch kein Feuer mehr zu sehen. Verletzt wurde niemand; Sachschaden entstand ebenfalls keiner.

Aalen: Zu schnell gefahren

Wegen nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit verlor ein 19-Jähriger am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr auf der Kreisstraße 3325, zwischen Affalterried und Treppach, die Kontrolle über seinen Honda und geriet daraufhin im Kreisverkehr ins Schleudern. Letztendlich kam das Fahrzeug im Straßengraben zum Liegen. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall, bei dem lediglich geringer Sachschaden entstand, unverletzt.

Aalen: Brandalarm im Rombachtunnel

Mit zahlreichen Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Aalen am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr in Richtung Rombachtunnel aus, nachdem von dort Brandalarm ausgelöst worden war. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass ein technischer Defekt die Ursache des Alarms war. Die vorangegangene Sperrung des Tunnels wurde daraufhin wieder aufgehoben.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 39-Jähriger seinen VW Golf am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an der Einmündung Schafgasse / Urbanstraße anhalten. Ein 43-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel Corsa auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Bopfingen: Fahrzeug übersehen

Von einem Parkplatz kommend, fuhr ein 20-Jähriger am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr mit seinem Nissan auf die Neue Nördlinger Straße ein. Hierbei übersah er den VW Golf eines 45-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Tannhausen: Autofahrer bei Unfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 3500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag verursachte. Gegen 15.30 Uhr überholte der Lkw auf der Kreisstraße 3210 zwischen dem Ortsende Tannhausen und Eck am Berg ein vorausfahrendes Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der entgegenkommende Fahrer eines Opel Astra nach rechts ausweichen, wodurch das Fahrzeug sich überschlug und auf dem Dach an der Schutzplanke liegen blieb. Der 31-jährige Fahrer erlitt hierbei leicht Verletzungen. Der Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Ellwangen bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer eines roten Fahrzeuges, der den Unfall offenbar beobachtet hat, sich unter Tel.: 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 39-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12 Uhr verursachte, als er mit seinem Mercedes Benz beim Ausfahren aus einem Grundstück einen in der Schumannstraße geparkten VW Polo beschädigte.

Rainau: Von der Fahrbahn abgekommen - 15.000 Euro Sachschaden

Mit seinem Toyota kam ein 20-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße 3319 auf Höhe der Landeserstaufnahmestelle nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch das Fahrzeug gegen eine Böschung fuhr. Der 20-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt; sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 15.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Tätliche Auseinandersetzung

Zwischen zwei 30 und 43 Jahre alten Männern kam es am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in einem Wartehäuschen am Bahnhof zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Ältere seinen Kontrahenten zu Boden stieß und ihm wohl mehrfach mit dem Knie gegen die Nase trat. Der 43-Jährige ging anschließend in Richtung Stadtmitte davon, konnte aber von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers in der Nähe angetroffen und zur Sache befragt werden. Beide Männer standen zum Zeitpunkt der Tätlichkeiten unter Alkoholeinfluss. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Mögglingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29, am Ende der vierspurigen Umgehungsstraße in Richtung Aalen, übersah eine 70-Jährige den Lkw eines 29-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Mercedes Benz. Bei dem Unfall, der sich am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Lorch: 33.000 Euro Sachschaden

Am Mittwochmittag kurz nach 14 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die B 29 zwischen den Auffahrten Lorch West und Lorch Ost. Beim Wechseln vom linken auf den rechten Fahrstreifen verlor er, wegen zu dieser Zeit herrschendem Starkregen, die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches daraufhin gegen die Mittelleitplanke prallte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 30.000 Euro. Der an der Leitplanke entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 3000 Euro. Zur Bergung des Pkw musste die B 29 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Aalen: Vier beschädigte Fahrzeuge

Insgesamt rund 7000 Euro Sachschaden an vier Fahrzeugen entstand am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr auf der BAB A7 zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen. Aus bislang unbekannter Ursache löste sich am Anhänger eines Lkw die Ratsche von einem Spanngurt, weshalb ein Kantholz auf die Fahrbahn fiel. Diese wurden von insgesamt vier Fahrzeugen überfahren, die allesamt beschädigt wurden. Drei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell