POL-MK: Beim Joint-Drehen erwischt

BalveBalve (ots)

Die Polizei erwischte am Mittwoch um 12.20 Uhr auf einem Parkplatz In der Amecke zwei junge Männer beim Konsum von Drogen. Die 19 und 20 Jahre alten Männer hatten sich in ihrem Pkw gerade einen Joint gedreht. Sie übergaben freiwillig ein Tütchen Marihuana. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs kamen der Joint, mehrere leere Tütchen und Packungen mit Blättchen sowie das nötige Zubehör zum BTM-Konsum zum Vorschein.

