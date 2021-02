Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Revier Süd-West auf Druseltalstraße: Drei zu schnelle Fahrer erwartet Fahrverbot

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führten Beamte des Polizeireviers Süd-West in der vergangenen Nacht eine Verkehrskontrolle auf der Druseltalstraße, in Höhe der Frankenstraße, durch. Dabei überprüften die Polizisten mit einem Laserhandmessgerät auch die Geschwindigkeit der stadteinwärts fahrenden Verkehrsteilnehmer. Zwischen 22:00 und 23:40 Uhr passierten 58 Fahrzeuge die Messstelle. 14 der Fahrer überschritten dabei die dort erlaubten 50 km/h, sodass sie von den Beamten in der Folge in die Kontrollstelle gewinkt wurden. Bei drei Kasseler Autos hatte das Messgerät so hohe Geschwindigkeiten angezeigt, dass die Fahrer nun mit einem Fahrverbot, zwei Punkten in "Flensburg" sowie 160 Euro Bußgeld rechnen müssen: Ein Ford Focus war gegen 22:30 Uhr mit 87 km/h gemessen worden, gegen 23:20 Uhr fuhr ein VW Bora 84 km/h und um 23:40 Uhr war ein 4er BMW mit Tempo 83 unterwegs. Ein weiterer Autofahrer, der mit einem 5er BMW gegen 22:15 Uhr mit 74 km/h gestoppt wurde, muss sich auf einen Bußgeldbescheid über 80 Euro sowie einen Punkt im Fahreignungsregister einstellen.

