Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Täter gefasst

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben Beamte der Polizei Papenburg gegen 3 Uhr einen 23-jährigen Mann festnehmen können. Dieser war zuvor in einen Kindergarten an der Wichernstraße eingebrochen. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch, nachdem er das eingeschaltete Licht im Kindergarten wahrnahm und alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten versuchte der Täter zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf gefasst werden. Er wurde zur Wache gebracht und wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

