Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210806 - 0940 Frankfurt-Gallus: Raub an Wohnungstür

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (05. August 2021) kam es im Gallus zu einem Raub, als ein bislang unbekannter Täter einem 55-jährigen Mann an dessen Wohnungstür ein Mobiltelefon aus der Hand entriss und anschließend flüchtete.

Gegen 20:05 Uhr suchte ein unbekannter Mann ein Wohnhaus in der Frankenallee auf und machte sich an der Wohnungstür eines 55-Jährigen zu schaffen. Aufgrund der Geräusche begab sich der 55-Jährige zum Wohnungseingang, öffnete die Tür und ertappte den augenscheinlichen Einbrecher auf frischer Tat. Zwischen beiden entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der unbekannte Mann den 55-Jährigen schubste und ihm dessen Mobiltelefon aus der Hand entriss. Hierbei zog sich der Geschädigte leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte flüchtete mit der Beute aus dem Wohnhaus und entfernte sich anschließend zu Fuß über die Frankenallee in westliche Richtung. Der 55-Jährige eilte ihm noch hinterher, verlor ihn jedoch aus den Augen.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, kräftige Statur, südeuropäisches Erscheinungsbild, Glatze; bekleidet mit einem dunkelbauen T-Shirt, einer dunkelblauen Jeanshose; trug eine schwarze Brille und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang wird außerdem eine Gruppe junger Leute gesucht, die dem Geschädigten bei dessen Nacheile die Fluchtrichtung des Räubers mitteilte und später nicht mehr angetroffen werden konnte. Die Personen werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell