POL-F: 210806 - 0939 Frankfurt-Rödelheim: Verkehrsunfall zwischen Autofahrerin und Fahrradfahrer

(em) Gestern Vormittag (05. August 2021) kam es zwischen einer 79-jährigen Autofahrerin und einem 74-jährigen Fahrradfahrer zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde der 74-jährige Mann schwer verletzt.

Gegen 10.00 Uhr befuhr die 79-jährige Frau mit ihrem Seat Ibiza die Reifenberger Straße in Richtung Hausener Weg. Zeitgleich befuhr der 74-jährige Mann mit seinem Mountainbike in entgegengesetzter Fahrtrichtung ebenfalls die Reifenberger Straße. An der Kreuzung Reifenberger Straße/Hausener Straße wollte die Autofahrerin nach links abbiegen, während der Fahrradfahrer seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Dabei kam es zu einer Kollision. Der Mann stürzte von dem Mountainbike und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

