POL-OH: 10jähriges Mädchen von Pkw erfasst

Fulda (ots)

Am heutigen Sonntag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Petersberg, Ortsteil Almendorf, bei dem ein 10-jähriges Mädchen aus Chemnitz leicht verletzt wurde. Das Kind, das mit seinem Vater zu Besuch in Almendorf war, fuhr mit Inlineskates von einer Grundstückseinfahrt in der Almendorfer Straße auf die Fahrbahn direkt vor ein herannahendes Auto. Der 70-jährige Autofahrer aus Petersberg konnte seinen VW Polo nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Mädchen mit der Fahrzeugfront. Das Kind stürzte zu Boden, erlitt bei dem Unfall aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die in der Kinderklinik untersucht und behandelt wurden. Am Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

gefertigt: Norbert Greif, Polizeihauptkommissar, Polizeistation Fulda (E31/Ra)

