Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim /Bad Hersfeld (ots)

Kirchheim - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Samstagmittag um 13.15 Uhr kam es auf der K 32 von Gershausen kommend zu einem Unfall. Ein 30-jähriger Pkw Fahrer aus Hannover beachtete nicht, dass ein vor ihm fahrendender 45-jähriger Autofahrer aus Romrod verkehrsbedingt vor der roten Lichtzeichenanlage halten musste und fuhr auf. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 3250,- EUR.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 31.07.201, 14:40 Uhr bis 15:25 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes Coupe an der Stoßstange hinten links beschädigt. Laut Angaben des Geschädigten war der Pkw in dem Zeitraum am Fiddelhof und am Rewe-Getränkemarkt in der Carl-Benz-Straße geparkt und dies wird als möglicher Unfallort angegeben. Der Sachschaden beträgt 300,- EUR. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell