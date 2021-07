Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall

Grebenhain (ots)

--Erstmeldung-- Am 31.07.2021, gegen 17:19 Uhr, ereignete sich auf der K 250 zwischen Metzlos und Nieder-Moos ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Pkw, in Folge dessen der Kradfahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Polizei und Rettungsdienste sind bereits vor Ort und haben ihre Maßnahmen begonnen. Aktuell ist die Fahrbahn voll gesperrt.

