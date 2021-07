Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden an fast gleicher Örtlichkeit kurz hintereinander

Schenklengsfeld (ots)

Am Freitagabend, gegen 17.25 Uhr, befuhr eine 49-jährige aus Braunschweig mit ihrem Motorrad die Straße zwischen Soislieden und Wehrshausen, in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. Im Kurvenverlauf kam sie, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Durch den Sturz erlitt sie mehrere Prellungen und musste durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld gebracht werden.

Am Freitagabend, gegen 17.35 Uhr, befuhr eine 16-jährige aus Friedewald mit ihrem Kleinkraftrad die Straße zwischen Soislieden und Wehrshausen, in Fahrtrichtung Schenklengsfeld. Im Kurvenverlauf kam sie, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach links von der Straße ab und überschlug sich. Durch den Sturz erlitt sie mehrere Prellungen und musste durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld gebracht werden.

