Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Fenster - Landwirtschaftliche Maschinen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an Fenster

Bad Hersfeld - Unbekannte schlugen am Mittwoch (28.07.), in der Zeit von 8 Uhr bis 13:30 Uhr, ein Fenster einer Schule in der Wehneberger Straße ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Landwirtschaftliche Maschinen gestohlen

Bad Hersfeld - In der Zeit von Donnerstag (15.07.) bis Montag (19.07.) entwendeten unbekannte Langfinger einen Balkenmäher sowie eine Motorsense der Marke "Colmar" in der Mährisch-Schönberger-Straße. Im Tatzeitraum lagerten die landwirtschaftlichen Maschinen vor der Garageneinfahrt eines Grundstücks. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1.100 Euro. Ein Zeuge beobachtete einen weißen Sprinter des Herstellers Mercedes Benz, der möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Das Fahrzeug war im unteren Bereich schwarz angestrichen. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder meldet sich über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell