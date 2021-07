Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer stürzt vor den Augen der Polizei - 18-Jähriger schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0725

Bei einem Alleinunfall auf dem Wambeler Hellweg ist am Freitag (9. Juli) ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Gegen 17.35 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung der Dortmunder Polizei auf dem rechten Fahrstreifen des Wambeler Hellwegs in Richtung Osten unterwegs. Vor ihnen befuhr ein in gleicher Richtung fahrender Motoradfahrer aus Dortmund die linke Spur. In Höhe der Einmündung Platanenweg verlor er offenbar beim Befahren der Bahngleise die Kontrolle über sein Krad und überschlug sich mehrfach.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Dortmunder in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen in Richtung Osten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell