Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autoanhänger gestohlen (28.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Einachsanhänger gestohlen haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Straße "Neuwiesenweg". Unbekannte stahlen dort einen Auto-Einachsanhänger. Ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs fand den Anhänger schließlich am Mittwochvormittag neben der Straße "Zur Zolltafel" in Villingen-Weilersbach. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

