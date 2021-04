Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf (29.04.2021)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrer eines dunklen VW Golfs, älteren Baujahres, am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Elberfledstraße begangen hat. Ein von der Berchenstraße kommender 19-jähriger BMW-Fahrer wollte nach links in die Elberfeldstraße einbiegen. Er erkannte einen in der Elberfaldstraße fahrenden VW Golf auf Höhe der Baustelle, weswegen er in die Straße einbog. Er unterschätzte die Geschwindigkeit des Golf-Fahrers, welcher seinen Angaben zu Folge zu schnell fuhr, woraufhin die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 19-Jährige hielt sein Fahrzeug an und stieg aus, während der unbekannte VW-Fahrer weiterfuhr, ohne sich um die Verkehrsunfallfolgen zu kümmern. An dem BWM entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem VW Golf oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell