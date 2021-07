Polizei Dortmund

POL-DO: Erst mit dem Auto, dann zu Fuß: 21-Jähriger flüchtet vor der Polizei - vorläufige Festnahme im Garten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0728 "Schnell weg hier", dachte sich der 21-jährige Fahrer eines VW Polo, als er am Samstag (10.07.2021) gegen 16:10 Uhr einen Streifenwagen auf der Siepmannstraße sah und das Gaspedal durchdrückte. Anschließend lieferte sich der Mann eine kurze Verfolgung mit den Beamten - an dessen Ende sich dann auch herausstellte, warum der Mann flüchten wollte.

Von der Siepmannstraße aus fuhr er in die Heckelbeckstraße und war viel zu schnell unterwegs. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, setzten Anhaltezeichen, Blaulicht und Martinshorn ein. Doch all' das ignorierte der Flüchtende. Von der Heckelbeckstraße befuhr er die Straße Elsborn und bog auf die Straße Auf der Goldbreite ab.

Von hier aus setzte der Fahrer seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch in einem naheliegenden Garten gestellt werden.

Der Mann gab an, vor Fahrtantritt drei Bier getrunken und Cannabis konsumiert zu haben. In der Polizeiwache Huckarde entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Eine Fahrerlaubnis hatte der 21-Jährige nicht. Zudem besteht der Verdacht, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen gestohlen worden sind.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell