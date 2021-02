Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Täter nach Einbruch festgenommen

Ingelheim (ots)

22.02.2021, 04:47 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montagmorgen kam es gegen 04:47 Uhr zu einem Einbruch in das Bahnhofsgebäude in Ingelheim. Nachdem der Täter die Eingangstür aufbrach, öffnete er im Inneren mehrere Spinde und konnte Wechselgeldkassetten von einigen Busfahrern entwenden. Dabei handelte es sich um Bargeld in vierstelliger Höhe. Einem Busfahrer fiel der Einbruch am frühen Morgen auf und meldete ihn der Polizei. Die Beamten konnten in der Nähe des Tatortes einen Tatverdächtigen kontrollieren und fanden dabei das Diebesgut auf. Der 23-jährige Beschuldigte wurde festgenommen und ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann wurde eingeleitet.

