Polizei Salzgitter

POL-SZ: Nachtrag zur Meldung PI Salzgitter von heute

Peine (ots)

Die Sachbeschädigung, bei der das Andreaskreuz samt Betonpfeiler ausgerissen und zerstört wurde, ereignete sich in Lengede, Am Kasakdenwehr am dortigen Bahnübergang.

