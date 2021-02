Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 20.02.2021 - 21.02.2021, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung und Körperverletzung zwischen mehreren Beteiligten. Zeit: Samstag, 20.02.2021, 13:45 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße, Parkplatz des Helios Klinikums. Hergang: Zur genannten Zeit gerieten ein 24-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau aus Bad-Harzburg mit einem 27-jähriger Mann aus Salzgitter über dessen zu schnelle Fahrweise in Streit. Im weiteren Verlauf stießen ein 20-jähriger und ein 25-jähriger Mann aus Salzgitter hinzu. Die drei Männer aus Salzgitter schlugen dem jungen Mann aus Bad-Harzburg mit der Faust mehrfach ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wird. Die junge Frau wirft daraufhin einen Stein auf das Auto und gegen die Schulter des 27-jährigen Mannes. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter unter 05341/ 1897-217 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Fahrrades.

Zeit: Samstag, 20.02.2021, 22:35 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Kampstraße Hergang: Zur genannten Zeit wurde ein Fahrrad der Marke Bergsteiger aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet. Der Fahrradrahmen ist grün und mit weißen 29-Zoll-Reifen ausgestattet. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine/n Täter/in. Geschätzte Schadenshöhe: 250EUR. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Raub unter Vorhalt eines Messers.

Zeit: Samstag, 20.02.2021, 23:50 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Julius-Leber-Straße Hergang: Drei unbekannte, Anfang 22-jährige, männliche Täter schlugen auf einen 27-jährigen Mann aus Salzgitter ein bis dieser zu Boden stürzte. Anschließend bedrohten sie ihn mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Durch die Täter wurde ein Portemonnaie und zwei Bierdosen erlangt. Der Salzgitteraner verfolgte die Täter in Richtung Gaußstraße und wurde erneut mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht. Das Opfer wurde durch die Angriffe leicht verletzt. Am 21.02.2021, um 02:20 Uhr, werden zwei verdächtige Personen durch die Polizeikräfte festgestellt und überprüft. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung und Diebstahl an einem Pkw. Zeit: Sonntag, 21.02.2021, 01:00 Uhr - 04:00 Uhr Ort: 38226 Salzgitter, Westfalenstraße, Seeparkplatz am Café Del Lago. Hergang: Im genannten Zeitraum beschädigte ein/e unbekannte/r Täter/in zwei Seitenscheiben eines blauen Pkw durch Steinwürfe. Weiterhin wurden die Kennzeichen des Pkw entwendet. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt.

Zeit: Sonntag, 21.02.2021, 01:05 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Hasenwinkel. Hergang: Zur genannten Zeit kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter einen 31-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad den Hasenwinkel in Salzgitter-Lebenstedt befuhr. Bei der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Alkoholwert von 2,44 Promille. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell