POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 19.02.2021 - 20.02.2021, 10:00 Uhr

Sachbeschädigungen durch Feuer, (versuchte) Brandstiftungen. Zeit: Freitag, 19.02.2021, 20:40 Uhr - 22:15 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter. Hergang: Freitagabend kam es zu mehreren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr aus Anlass von Bränden. Um 20:45 Uhr mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr zwei Papiercontainer löschen, die im Bereich der Salderschen Straße auf einem Hinterhof der Emil-Langen-Realschule in Brand geraten waren. Diesbezüglich werden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer geführt. Um 21:50 Uhr wird in der Heckenstraße ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Der Brand wurde von einem 52-jährigen Bewohner des Hauses bemerkt. Zu diesem Zeitpunkt breitete sich bereits Rauch vom Dachboden in den Hausflur aus. Gemeinsam mit seiner Frau gelang es dem Mann, das Feuer zu löschen. Nach erster Spurensuche und ersten Ermittlungen wird aktuell davon ausgegangen, dass durch einen bislang unbekannten Täter auf dem Dachboden zum Trocknen aufgehängte Wäsche in Brand gesetzt wurde. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Die Polizei ermittelt in dieser Sache wegen versuchter Brandstiftung. Auch ein Einsatz um 22:15 Uhr führte zur Aufnahme von Brandursachenermittlungen durch die Polizei. Im Hausflur eines Mehrfamilienhauses im Distelweg geriet ein Kinderwagen in Brand. Der Kinderwagen brannte komplett nieder. Der sich über den Hausflur ausbreitende Rauch löste einen Brandmeldealarm in der Wohnung einer 21-jährigen Frau aus, die - hierdurch alarmiert - sich und ihr dreijähriges Kind in Sicherheit bringen konnte. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in dieser Sache eingesetzt. Auch hier entstand weder Personen-, noch Gebäudeschaden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe kann ein Tatzusammenhang zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeidienststelle in Salzgitter zu melden.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zeit: Freitag, 19.02.2021, 16:50 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Wilhelm-Kunze-Ring. Hergang: Zur genannten Zeit führte eine Streifenwagenbesatzung aus Salzgitter eine Verkehrskontrolle bei einem 26-jährigen Salzgitteraner durch. Bei dem Führer eines Pkw Audi fielen den Polizeibeamten mehrere körperliche Auffälligkeiten auf, die den Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel begründeten. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt in seinem Pkw wurde ihm vor Ort untersagt.

Sturz eines alkoholisierten Radfahrers.

Zeit: Samstag, 20.02.2021, 00:55 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Swindonstraße. Hergang: Zeugen beobachteten am frühen Samstagmorgen, wie ein offensichtlich stark alkoholisierter Fahrradfahrer auf dem Radweg entlang der Swindonstraße zu Sturz kam. Eine eingesetzte Rettungswagenbesatzung und eine Funkstreifenwagenbesatzung mussten bei dem 37-jährigen Mann aus Salzgitter tatsächlich eine hohe Alkoholisierung feststellen - ein Test vor Ort erbrachte ein Ergebnis von über 1,8 Promille. Dem Mann wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung. Zeit: Freitag, 19.02.2021, 22:50 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Humboldtallee, Parkplatz an der Eissporthalle. Hergang: Sieben Jugendliche bzw. Heranwachsende wurden von einer Polizeistreife auf einem Parkplatz in Nähe der Eissporthalle festgestellt. Die 17- und 18-Jahre jungen Menschen stammten aus sechs verschiedenen Haushalten. Mindestabstände wurden nicht eingehalten, Mund-Nase-Schutz wurde ebenfalls nicht getragen. Es wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Betroffenen gefertigt.

