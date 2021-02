Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel: 5-jähriges Mädchen findet Heimweg nicht

Wolfenbüttel (ots)

Freitag, 29.02.2021, 17:15 Uhr

Am Freitagnachmittag schlich sich ein 5-jähriges Mädchen vom Grundstück der Großmutter, um Fahrrad zu fahren. In der Halberstädter Str. wurde sie von einer Passantin aufgegriffen, da sie den Weg nach Hause nicht mehr fand. Die herbeigerufene Polizei konnte das Haus der Großmutter finden und das Mädchen in deren Obhut übergeben.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell