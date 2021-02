Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, 20. Februar 2021

Peine (ots)

Körperverletzung gegen eine Helferin

Am Freitag, den 19.02.2021, 09:16 Uhr, wurde ein Peiner Ehepaar in der Schäferstraße von einem 18-jährigen Mann angehalten, weil er auf eine am Boden liegenden Person aufmerksam machen wollte. Man alarmierte einen Rettungswagen, weil der Liegende scheinbar zu stark alkoholisiert war. Als die beiden zuerst anwesenden Männer in Streit gerieten, wollte die 60 Jahre alte Peinerin nur schlichten, als sie plötzlich von einem Faustschlag im Gesicht getroffen wurde. Jetzt wurde die Polizei alarmiert, die bei dem 53-jährigen Schläger aus Peine einen Alkoholwert von 4,69 Promille feststellte und ihn in Gewahrsam nahm. Eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung wurde gefertigt.

Diebstahl eines Gabelstaplers

Ein roter Gabelstapler des Hersteller Linde im Wert von 10.000,- EUR wurde in Ilsede, Zum Wasserturm vom Gelände einer ansässigen Firma entwendet. Das Fahrzeug wiegt 6 Tonnen. Das Gelände war mit einem Metallzaun und verschlossener Einfahrt gesichert. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, den 18.02.2021, 14:00 Uhr und Freitag, den 19.02.2021, 08:15 Uhr. Hinweise sollten der Polizei in Peine unter Tel. 05171-9990 gemeldet werden.

Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, den 18.02.2021 22:33 Uhr und 22:38 Uhr wurde in Peine, Dorotheenstraße, aus einem Partyraum neben einer Garage auf dem Hinterhof einer 22-jährigen Peinerin ein Damenfahrrad entwendet. Der Täter hinterließ im Gegenzug ein älteres gebrauchtes Fahrrad am Tatort. Das gestohlene Fahrrad hatte einen Wert von 400,- EUR und war vom Hersteller STEVENS.

Einbruchdiebstahl

Aus einer Scheune in Solschen, Zum Heers, wurden zahlreiche Elektrowerkzeuge (Elektroschweißgerät, Winkelschleifer, Winkelschneider) im Wert von 350,- EUR gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom Mittwoch, den 17.02.2021, 17:00 Uhr und Freitag, den 19.02.2021, 11:00 Uhr. Der 53-jährige Geschädigte aus Ilsede erstattete Strafanzeige.

Schwarzfahrt

Ein 19-jähriger Peiner Bürger wollte beim Busfahren für sich und sein mitgeführtes Fahrrad nicht bezahlen. Der Aufforderung, den Bus zu verlassen ist dieser erst beim Eintreffen von zwei Kontrolleuren nachgekommen. Strafantrag wurde gestellt. Die Tat ereignete sich am Freitag, den 19.02.21 zwischen 08.47 und 09.16 Uhr in der Werderstraße in Peine an einer Bushaltestelle.

Drogenfahrten:

1. Mit E-Scooter In Vechelde wurde am Freitag, den 22.01.21, 16.15 Uhr, ein 15-jähriger aus Vechelde in der Spiegelbergallee mit einem E-Scooter fahrend angetroffen. Er wurde positiv auf Cannabinoide getestet. Der Konsum impliziert den Erwerb und den Besitz von Betäubungsmitteln. Beides wurde zur Anzeige gebracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. 2. Mit Pkw Am Samstag, den 20.02.2021, 01:20 Uhr, führte nördlich von Gadenstedt ein 43-jähriger aus Ilsede auf der Kreisstraße 27 seinen VW-Golf unter dem Einfluss von THC. Ein durch die Polizei vor Ort durchgeführter Urintest verlief schnell und eindeutig positiv auf THC. Eine Blutentnahme im Klinikum Peine wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

2 x Trunkenheiten im Verkehr

1. Edemissen: Am Freitag, den 19.02.2021 um 12:30 Uhr wurde in Edemissen in der Peiner Straße ein 52-jähriger Edemisser mit seinem Pkw Aston angehalten. Er stand unter Alkoholeinfluss. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und eine Strafanzeige gefertigt. 2. Groß-Ilsede In Groß Ilsede in der Gerhard-Lukas-Straße/ Eichstraße wurde am Freitag, den 19.02.21, 23.50 Uhr, ein 37-jähriger Ilseder mit seinem Pkw kontrolliert. Er hatte seinen Opel Corsa im öffentlichen Verkehrsraum, geführt, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrerlaubnis wurde mit Widerspruch beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

2 x Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle 1. REWE-Parkplatz Schäferstraße In der Schäferstraße in Peine touchierte am Freitag, den 19.02.21 um 15.20 Uhr beim Ausparken auf dem REWE Parkplatz ein zunächst unbekannter Beteiligter den Pkw Seat Ateca der 42-jähriger Geschädigten aus Peine. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom VU-Ort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens am Seat betrug nach ersten Schätzungen ca. 500,- EUR. Eine 41-jährige Peinerin hatte den Zusammenstoß gesehen, sich das Kennzeichen gemerkt und konnte so nach Hinzurufen der Polizei die Straftat aufklären und dafür sorgen, dass der geschädigte Fahrzeughalter nicht auf seinem Schaden sitzenblieb.

2. REWE-Parkplatz Celler Straße

Auch in der Celler Straße in Peine verursachte ein Unbekannter einen anderen Pkw und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Diese Tat ereignete sich auch auf dem Parkplatz von REWE aber in der Celler Straße in Peine am Freitag um 18.15 Uhr. Der 79-jährige Verursacher wurde ermittelt. Er fuhr mit einem Mercedes und beschädigte den Opel Zafira des 44-jährigen Geschädigten aus Peine. Es entsteht ein Schaden an der hinteren Stoßstange in noch unbekannter Höhe.

