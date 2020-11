Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec übersehen - Eine Person schwer verletzt - Mettmann - 2011024

MettmannMettmann (ots)

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlung befuhr am 03.11.20, gegen 18:00 Uhr, ein 38 jähriger BMW Fahrer aus Königswinter die Rohdenhauser Str. in Mettmann.

Im Einmündungsbereich Rohdenhauser Str./ Meiersberger Str. hielt er zunächst aufgrund der Vorfahrtsregelung an der Haltlinie an.

Als er anfuhr um nach rechts in die Meiersberger Str. in Richtung Ratingen einzubiegen, übersah er nach eigenen Angaben einen 60 jährigen Wülfrather, welcher auf dortigem Radweg mit seinem Pedelec in Richtung Wülfrath fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Pedelecfahrer zu Boden und verletzte sich schwer.

Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär verblieb.

An beiden Fahrzeugen entstanden nur leichte Sachschäden.

Die Unfallstelle wurde für Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

