Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda (ots)

Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda - Eine Kindertagesstätte in der Steidlstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (29.07.) Ziel unbekannter Täter. Die Unbekannten beschädigten zunächst den Rollladen eines Fensters, bevor sie die dahinterliegende Scheibe einschlugen und so in die Räumlichkeiten einstiegen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell