Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rückleuchten von Lkw gestohlen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Dienstag die Rückleuchten eines Lastwagens gestohlen. Der Sattelzug parkte in der Straße Am Wasserturm als Unbekannte sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Sie montierten die rückwärtigen Beleuchtungseinrichtungen ab. Mit ihrer Beute machten sich die Täter auf und davon. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 400 Euro. Die Beamten ermitteln wegen des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

