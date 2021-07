Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohner bemerkt Einbrecher am Abend

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Gegenüber einem Hausbewohner gab ein Einbrecher am Donnerstag, 08.07.2021, an, er habe seinen Schlüssel vergessen. Der Tatverdächtige ergriff nach dem Wortwechsel sofort die Flucht aus dem Innenhof des Hauses an der August-Bebel-Straße und entkam über den Brüderpfad.

Ein 36-jähriger Bielefelder hörte gegen 18:00 Uhr ein lautes Klirren an der Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses. Vor dem Haus erkannte er einen fremden Mann, der behauptete, seine Mutter besuchen zu wollen und nur den Schlüssel vergessen zu haben. Nach der Ausrede verschwand der Unbekannte.

Eine Anwohnerin erkannte bei der Tatortaufnahme der Polizei, dass der Einbrecher einen Stein benutzte, den er am Haus fand. Damit warf er im Erdgeschoß ein Fenster ein.

Die Beschreibung des Einbrechers:

Der Mann war circa 25 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hatte schwarze, lockige Haare und im Mundbereich einen leichten Bartansatz. Er trug einen sportlichen Pullover - im oberen Bereich hellblau und im unteren schwarz. Er soll ein südländisches Aussehen besitzen und gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Hinweise zu dem Einbruchsversuch bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell