POL-BI: Zeugen nach Raub gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte-

An der Stadtbahnhaltestelle Rudolf-Oetker-Halle schlug am Freitag, 25.06.2021, eine Tätergruppe einen Bielefelder und raubte sein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 33-jähriger Bielefelder stieg gegen 20:36 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rudolf-Oetker-Halle, die sich an der Stapenhorststraße/ Lampingstraße befindet, aus der Stadtbahn. Beim Verlassen der Bahn rempelte eine Person ihn offensichtlich absichtlich an. Trotzdem setzte der Bielefelder seinen Weg in Richtung der Treppe zur Stapenhorststraße fort. Die Person und seine Begleiter folgten ihm und schlugen gemeinsam unvermittelt auf ihn ein, so dass er zu Boden ging. Sie traten auf das am Boden liegende Opfer ein und auch als dem 33-Jährigen gelang aufzustehen, schlugen und traten die Täter zu, so dass er ins Gleisbett stürzte. Auch nachdem das Opfer auf den Bahnsteig zurückgeklettert war, setzten die Angreifer die Schläge fort. Eine Täterin griff währenddessen in die am Boden liegende Tasche des Opfers und nahm dessen Handy an sich. Anschließend ließ die Gruppe von dem verletzten Bielefelder ab und verließen gemeinsam den Tatort.

Die Tätergruppe bestand aus fünf Männern und einer Frau im Alter zwischen 16 und 22 Jahren.

Zwei Täter waren circa 170 cm bis 175 cm groß und schlank. Einer davon trug eine schwarze Jacke, eine Jogginghose und dunkle Schuhe. Er hatte dunkle gewellte/lockige Haare. Der Zweite trug einen hellen Mundschutz, schwarze Basecap, schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen seitlichem am Bein und weiße Turnschuhe. Der Dritte aus der Gruppe war 180 cm bis 185 cm groß, kräftig, mit dunklen kurzen Haaren, bekleidet mit schwarzem Pullover, schwarzer Hose und dunklen Schuhen. Der Vierte war 185 cm bis 190 cm groß, athletisch, mit kurzen dunklen Haaren, bekleidet mit weißem Pullover, Jeanshose und dunklen Schuhen. Der fünfte Täter war 165 cm bis 170 cm groß, hager, mit dunklen Haaren, bekleidet mit schwarzem Pullover, Hose und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Die Täterin war 155 cm bis 160 cm groß, hager, mit dunklen langen zusammengebundenen Haaren, bekleidet mit weißer Weste, Pullover, Hose und weißen Turnschuhen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

