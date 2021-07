Polizei Bielefeld

POL-BI: Rollerfahrer stürzt nach Vollbremsung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Theesen - Ein Bielefelder stürzte am Dienstag, 06.07.2021, mit seinem Roller auf der Jöllenbecker Straße, als eine Pkw-Fahrerin kurz vor ihm in eine Einfahrt abbog.

Die 23-jährige Bielefelderin fuhr gegen 09:50 Uhr mit ihrem Opel Meriva auf der Jöllenbecker Straße stadteinwärts. Sie beabsichtigte, hinter einer Bushaltestelle in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Nachdem sie einen Bus überholt hatte, der an der Haltestelle stand, scherte sie rechts ein und bog kurz darauf in die Einfahrt.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Rollerfahrer unmittelbar vor dem Bus. Der 61-jährige Bielefelder bremste stark ab, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei rutschte sein Hinterrad weg und der Roller fiel zu Seite. Der Fahrer stürzte auf den Grünstreifen und verletzte sich leicht.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell