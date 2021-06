Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis - Kellerbrand - keine Verletzten

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, kam es im Keller eines Einfamilienhauses in der Bachwiesenstraße in Weinheim zu einem Kellerbrand. Durch die Feuerwehr konnte der Kellerbrand zügig gelöscht und die Räumlichkeiten anschließend gelüftet werden. Zum Brandzeitpunkt befanden keine Personen im Anwesen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf 100.000,- Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell