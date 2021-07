Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Falsche Handwerker unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Ein vermeintlicher Wasserwerker lenkte am Mittwoch, den 07.07.2021, in der Schneidemühler Straße Rentner ab, so dass ein Mittäter Geld und Schmuck entwenden konnte.

Gegen 10:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines Ehepaars in einem Mehrfamilienhaus nahe der Jauer Straße. Vor der Tür stand ein unbekannter Mann, der den Bielefeldern mitteilte, Mitarbeiter einer Firma mit dem Fachgebiet Wasserleitungen zu sein. Der Mann wies sich gegenüber dem Ehepaar mit einem Firmenausweis aus und gab vor, nach einem Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft den Wasserdruck überprüfen zu müssen. Nachdem die Opfer mehrere Wasserhähne sowie die Klospülung in verschiedenen Räumen auf Bitten des vermeintlichen Handwerkers betätigt hatten, verließ der Täter die Wohnung. Anschließend bemerkten die Bielefelder den Diebstahl von Geld und Schmuck und benachrichtigten die Polizei.

Der Wasserwerker wird als südosteuropäisch aussehend, ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, dicklich und mit einem hellen T-Shirt, grüner Latz-Hose und schwarzer Base Cap bekleidet beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell