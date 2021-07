Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Zweiter Schlag gegen Drogendealer an einem Tag

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Der Kriminalpolizei Bielefeld gelang am Mittwoch, 07.07.2021, in den Abendstunden noch ein zweiter erfolgreicher Schlag gegen Drogenhändler. Nachdem in den Morgenstunden bereits (wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4962157) sechs Tatverdächtige der organisierten Rauschgiftkriminalität festgenommen worden waren, nahmen Ermittler in einem anderen Verfahren drei Bielefelder fest und stellten bei Wohnungsdurchsuchungen Drogen, Bargeld und Waffen sicher.

In einem der allgemeinen Rauschgiftkriminalität zuzurechnenden Verfahren stoppten Ermittler am Abend, gegen 18 Uhr, in Bielefeld-Ubbedissen eine Drogenkurierfahrt aus dem Grenzbereich zu den Niederlanden. Dabei wurden der 24-jährige Bielefelder Haupttäter und ein 25-jähriger Mittäter vorläufig festgenommen. Die Festnahme führten Spezialeinheiten durch, da der Verdacht des Waffenbesitzes bestand. Im PKW wurden circa zehn Kilogramm Marihuana sowie Pfefferspray und ein Schlagstock aufgefunden.

Ein 26-jähriger weiterer Mittäter wurde mit Spezialeinheiten in einem anderen PKW ebenfalls im Ortsteil Ubbedissen vorläufig festgenommen. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler weiteres Marihuana im Grammbereich, mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine Schreckschusspistole und Messer.

Die beiden 24- und 26-jährigen Tatverdächtigen wurden heute, 08.07.2021, einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Ihnen wird Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen vorgeworfen. Mangels Haftgründen wurde der 25-Jährige entlassen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell