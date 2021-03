Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Lenkrad ausgebaut

Ense (ots)

In der Nacht von Montag (15. März) auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter aus einem BMW in der Glatzer Straße das Lenkrad des Wagens. Bereits am Dienstag (Pressebericht vom 16. März) wurde von der Polizei über gleichgelagerte Fälle im Bereich der Conradistraße und am Rückenweg berichtet. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Verblieb des Lenkrades geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell