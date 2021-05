Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radladergabel gestohlen - Wohnungseinbruch

Fulda (ots)

Radladergabel gestohlen

Ebersburg - Unbekannte entwendeten von Donnerstagvormittag (06.05.) bis Montagmorgen (10.05.) eine Radladergabel von einer Baustelle in der Straße "Weikardshof". Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Neuhof - Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (10.05.) in die Kellerwohnung eines Hauses in der Schachtstraße ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Wohnräume und entwendeten dort mehrere Säcke mit Kleidungsstücken. Der Wert des Diebesguts ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden an dem Fenster beträgt rund 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell