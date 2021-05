Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Wohnungseinbruch - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Wohnungseinbruch

Schenklengsfeld - In der Zeit von Donnerstagabend (06.05.) bis Montagnachmittag (10.05.) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Weinberg" einzubrechen. Die Täter hebelten an zwei Eingangstüren im vorderen und hinteren Hausbereich. Die Türen hielten den Hebelversuchen jedoch stand, sodass die Diebe nicht in das Hausinnere gelangten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra - Am Montagnachmittag (10.05.) lief ein 79-jähriger Bad Hersfelder auf dem Parkplatz des Baumarktes "In der Lache" in Richtung Haupteingang. Eine Rotenburger Pkw-Fahrerin fuhr mit ihrem Fiat-Panda hinter dem Fußgänger und suchte nach einer freien Parklücke. Dabei kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der 79-jährige Fußgänger wurde leichtverletzt. Sachschaden entstand nicht.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell