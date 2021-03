Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 26. März 2021, 16.00 Uhr und Montag, 29. März 2021, 15.00 Uhr kam es im Eisenbahnweg zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte drei Wände von Containern einer Schule mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Stalförden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 29. März 2021, kam es gegen 16.05 Uhr auf der Ambührener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen geriet aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern und schließlich in einem Graben zum Stehen. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3100 Euro.

