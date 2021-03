Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bösel- Diebstahl eines Ackerschleppers

Zwischen Sonntag, 28. März 2021, 18.00 Uhr, und Montag, 29. März 2021, 08.00 Uhr, kam es in der Ginsterstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete von einer Hofstelle einen blauen Ackerschlepper des Herstellers New Holland, Modell T7.245 AC mit dem amtlichen Kennzeichen CLP-HT 792. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel. 04494-922620) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 26. März 2021, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr, in der Europastraße auf dem Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 62-jährige Fahrerin aus Friesoythe parkte ihren PKW auf dem Parkplatz. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Beifahrerseite ihres PKW fest. Ein bisher unbekannter Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich unter Umständen um einen weißen Porsche gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

