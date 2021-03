Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Samstag, 27. März 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 29. März 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Museumstraße bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschmierten die Außenfassade der Schule mit Farbe, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca.5000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

