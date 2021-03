Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Großenkneten (Landkreis Oldenburg) - Brand eines Metallcontainers in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

In der Nacht zu Montag, 29. März 2021, 02:10 Uhr, wurde über den Notruf der Brand eines Containers an der Visbeker Straße in Großenkneten gemeldet. Der Container befand sich in der Nähe vom Visbeker Bräutigam und diente als Lagerstätte für Holz und andere Utensilien. Die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn rückte mit 22 Einsatzkräften aus und hatte das Feuer um 02:40 Uhr gelöscht. Im Anschluss wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die bislang nicht geklärt ist. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 28. März 2021, gegen 04.45 Uhr, wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Damme in der Badberger Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Test verlief positiv. Es folge die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Diebstahl aus Anbau eines Wohnhauses

Am Freitag, 26. März 2021, 04.41 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter in Vechta, Oldenburger Straße, in den Anbau eines Wohnhauses. Der Täter durchsuchte die Räumlichkeiten des Anbaus nach Wertgegenstände und entwendete drei Musikinstrumente, zwei Überwachungskameras, diverse Spirituosen und Kopfhörer. Einen Tag zuvor, am Donnerstag, 25. März 2021, ist eine verdächtige Person im Nahbereich aufgefallen. Diese Person kann aktuell als möglicher Tatverdächtiger nicht ausgeschlossen werden. Diese Person wurde als männlich, ca. 170 cm groß, ca. 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild beschrieben. Diese Person soll einen "Drei-Tage-Bart", eine schwarze Jacke sowie eine beige Mütze getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Vechta- Einbruchversuch in Wohnhaus

Am Freitag, 26. März 2021, zwischen 02.22 Uhr und 02.35 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter in Vechta, Goethe Straße, auf das Grundstück eines Wohnhauses und versuchte zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, versuchte der Täter die Fensterscheibe einzuschlagen. Auch dieser Versuch misslang. Durch den Lärm wurden die Hausbewohner geweckt. Der unbekannte Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Visbek- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, 24. März 2021, 16.30 Uhr, und Freitag, 26. März 2021, 14.00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter in Visbek, Hauptstraße, die Scheibe der Beifahrerseite eines schwarzen Pkw Toyota. Der Pkw war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz neben einem Imbiss-Betrieb abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 04445-95047-0.

Steinfeld- Diebstahl aus Garage

Am Samstag, 27. März 2021, gegen 01.08 Uhr, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter in Steinfeld, Am Ziegeleiteich, Zugang zu einer Garage eines Einfamilienhauses. Aus der Garage entwendete der Täter einen Akkuschrauber sowie ein paar Inline-Skates. Der Täter konnte als männlich, schlank, ca. 170 cm groß beschrieben werden. Der Täter trug eine helle Jeans, eine helle Jacke mit Kapuze und schwarze Schuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld entgegen, Tel.: 05492-96066-0, entgegen.

Dinklage- Einbruchsdiebstahl in Lagerraum

Zwischen Samstag, 27. März 2021, 12.00 Uhr, und Sonntag, 28. März 2021, 10.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in Dinklage, Quakenbrücker Straße, gewaltsam in den Lagerraum einer Junghennenaufzuchtsanlage. Aus dem Lagerraum wurden eine Bohrmaschine und sowie mehrere Sprühlanzen entwendet. Ein ebenfalls entwendeter Hochdruckreiniger wurde im Außenbereich der Anlage aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage entgegen, Tel.: 04443-97749-0.

Dinklage- Führerhaus eines LKW geriet in Brand

Am Sonntag, 28. März 2021, gegen 16.50 Uhr, kam es in der Industriestraße bei einer dortigen Großbäckerei zu einem Brand. Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Bereich des Führerhauses eines LKW zu einem Brand. Die freiwillige Feuerwehr Dinklage rückte mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus und löschte den Brand. Durch den Brand wurde das Führerhaus komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Visbek/Rechterfeld- Brand von Papiermülltonnen

Am Sonntag, 28. März 2021, zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr, kam es in der Straße Am Sportplatz bei einer dortigen Schule zu einem Brand. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten zwei Papiermülltonnen auf dem Schulhof der Schule in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Rechterfeld rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschte den Brand. Durch den Brand wurden die beiden Mülltonnen komplett zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek entgegen, Tel.: 04445-95047-0.

Vechta- Sachbeschädigung an Garagentor

Zwischen Samstag, 27. März 2021, 18.00 Uhr, und Sonntag, 28. März 2021, 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Am Seekenhof, den Lack des Garagentores eines Wohnhauses. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 50 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Lohne- Diebstahl von Kompletträder

Zwischen Samstag, 27. März 2021, 19.00 Uhr, und Sonntag, 28. März 2021, 09.30 Uhr, kam es in der Langweger Straße bei einem dortigen Autohaus zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Firmengelände und entwendeten acht Kompletträder von hochwertigen PKW. Für das Verladen und Abtransportieren könnten die Täter weitere Fahrzeuge genutzt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden- Schornstein geriet in Brand

Am Sonntag, 28. März 2021, gegen 14.00 Uhr, wurde ein Schornsteinbrand an einem Einfamilienhaus in der Severinghauser Straße gemeldet. Neben Polizei- und Rettungskräften rückte die freiwillige Feuerwehr Vörden mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus. Vor Ort konnte durch die Feuerwehr festgestellt werden, dass in dem Schornstein Glutnester entstanden sind. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Ebenfalls kam es zu keinem Personen- und Gebäudeschaden. Ob der Schornstein in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist derzeit unbekannt.

Damme- PKW beschädigt

Zwischen Samstag, 27. März 2021, 21.30 Uhr, und Sonntag, 28. März 2021, 08.45 Uhr, kam es in der Straße Am Tiefen Weg, zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte mutmaßlich mit einem aus der Verankerung gezogenen Leitpfosten einen Opel Corsa, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360)

