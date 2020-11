Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

FuldaFulda (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (17.11.), gegen 5.45 Uhr, kam es auf der L 3258 zwischen Nüsttal-Morles und Hofbieber zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 21-jährige Frau befuhr mit ihrem Kleinwagen die Landesstraße aus Morles kommend in Richtung Hofbieber. In dem dortigen Waldstück kam sie mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich hierbei.

Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 5.000 Euro.

