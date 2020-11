Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Abbiegeunfall

Lauterbach - Am Freitag (13.11.), gegen 20 Uhr, befuhr eine Peugeot-Fahrerin die Karlstraße und wollte nach rechts in die Vogelsbergstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine heranfahrende Audi-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Unfallflucht

Schlitz - Am Samstag (14.11.), gegen 8:30 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren Peugeot am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße. Als sie wieder in ihr Fahrzeug stieg und die Fahrertür fast geschlossen hatte, fuhr ein PKW-Fahrer mit Anhänger vorbei. Dabei touchierte der Anhänger die Fahrertür des Peugeots. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Peugeot-Fahrerin konnte sich aber das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

