Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Diebstahl von Kompletträder (Korrektur Anzahl Kompletträder)

Zwischen Samstag, 27. März 2021, 19.00 Uhr, und Sonntag, 28. März 2021, 09.30 Uhr, kam es in der Langweger Straße bei einem dortigen Autohaus zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Firmengelände und entwendeten acht Sätze Kompletträder von hochwertigen PKW. Für das Verladen und Abtransportieren könnten die Täter weitere Fahrzeuge genutzt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Visbek- Diebstahl von Multifunktionsdisplays

Im Bereich Visbek in der Straße Falkenkamp kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Diebstählen aus PKW. Zwischen Samstag, 27. April 2021, 15.00 Uhr, und Montag, 29. März 2021, 08.00 Uhr, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einem VW Sharan und entwendete aus diesem ein Multifunktionsdisplay. Der PKW war unter einem Carport abgestellt. Zu einem weiteren Diebstahl kam es zwischen Samstag, 27. März 2021, 12.00 Uhr, und Montag, 29. März 2021, 09.00 Uhr. Ein unbekannter Täter entwendete aus einem VW Touran, der ebenfalls unter einem Carport abgestellt war, ein Multifunktionsdisplay. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell