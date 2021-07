Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Besuch durch falschen Polizisten?

Kaiserslautern (ots)

Ein 26-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen im Stadtgebiet einen Besuch von einem vermeintlichen Polizisten erhalten. Der Besucher präsentierte dem 26-Jährigen eine Geschichte über einen angeblichen Einbruchsversuch und ließ den Mann seine Wohnung und den Garten nach fehlenden Sachen durchsuchen. Dabei blieb der Mann die ganze Zeit in der Haustür stehen. Der Mann hatte ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Polizei" an und trug einen schweren Gürtel, der einem Gürtel eines Polizisten ähnelt. Der 26-Jährige beschrieb den Mann als circa 1,88 Meter groß, kurze blonde Haare, sportliche Figur. Er hatte eine schwarze Hose an. Eine Schutzweste oder ein Funkgerät hatte der Mann nicht dabei. Warum der Mann bei dem 26-Jährigen vorstellig wurde ist nicht bekannt. Möglicherweise wollte er die Lebensumstände ausspionieren. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den "falschen Polizisten" geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

