Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrug mit Preisetiketten

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Mitarbeiter eine Kaufhauskette hat am Montagnachmittag einer Betrügerin erwischt. Er erkannte die 62-Jährige aus anderen Geschäften wieder. Ihre Masche: Sie kauft ein höherpreisiges und ein günstiges Kleidungsstück. Das Preisschild des höherpreisigen Stücks, bringt sie an dem günstigen Kleidungsstück an und versucht dann das Kleidungsstück in einer Filiale einer anderen Stadt zurückzugeben. Mit dem Etikett der teureren Ware und dem entsprechenden Kassenbon zu diesem Etikett erwirtschaftet sie dadurch Profit. Die Frau war schon in mehreren Filialen aufgefallen. Die Beamten nahmen den Beschuldigten mit zur Dienststelle und führten eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. |elz

