Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sitzbänke unerlaubt entsorgt

Bild-Infos

Download

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mehrere Sitzbänke haben Unbekannte am Drehenthalerhof im Bereich der alten Kläranlage unerlaubt "entsorgt". Die Bänke wurden dort mitsamt Betonfundamenten abgeladen. Am Montagvormittag wurden sie entdeckt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell