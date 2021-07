Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Ausparken Auto gestreift und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich beim Ausparken hat ein Autofahrer am Montag in der Merkurstraße einen Ford S-Max touchiert und dabei Sachschaden angerichtet. Zeugen meldeten, dass ein schwarzer Ford Mondeo das Verursacherfahrzeug war. Weil der Verantwortliche sich einfach aus dem Staub machte, ohne den Unfall zu melden, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Der Unfall hat sich zwischen12:40 und 12:45 Uhr ereignet. Der Ford wurde dabei an der hinteren Stoßstange beschädigt. Zeugen, die in Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |elz

