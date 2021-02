Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Ort: Delmenhorst, Autobahnabfahrt Adelheide Zeit: Samstag, den 20.02.2021, 15:15 Uhr

Ein LKW (geführt von einem 58-Jährigen aus Trinidad und Tobago) und ein PKW (geführt von einer 23-Jährigen aus Delmenhorst) fuhren beide aus Richtung Bremen kommend von der A 28 an der AS-Adelheide ab. An der Einmündung zur Adelheider Straße ordnete sich der LKW-Fahrer auf dem Linksabbiegerfahrstreifen ein, die PKW-Fahrerin auf der Fahrspur für Rechtsabbieger (Richtung Innenstadt). Der LKW-Fahrer bog dann vom Linksabbiegerfahrstreifen nach rechts auf die Adelheider Straße ein und übersah dabei den rechts neben ihm befindlichen PKW. Es kam zum Verkehrsunfall, bei dem die PKW-Fahrerin leicht verletzt und an der Unfallstelle von Rettungskräften ambulant behandelt wurde. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe der Schäden an den Fahrzeugen wird auf jeweils 5.000,- Euro geschätzt.

