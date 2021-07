Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handtasche aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Aus einem Auto haben Unbekannte am Montag auf einem Parkplatz in der Königstraße die Handtasche einer 66-Jährigen gestohlen. Während sie ihren Einkauf in ihrem Fahrzeug vorne einlud, entnahm der unbekannter Täter ihre im offenen Kofferraum befindliche Handtasche. In ihrer Handtasche befanden sich ihr Geldbeutel samt 80 Euro Bargeld, der Führerschein, Personalausweis, Girokarte, Zulassungsbescheinigung, sowie ein Handy und der Haustürschlüssel. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell