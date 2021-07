Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger macht sich an Autos zu schaffen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann ist am Montagabend in der Gasstraße aufgefallen. Er versuchte mehrere parkende Fahrzeuge zu öffnen. Als ihn ein Zeuge auf sein Verhalten ansprach, flüchtete der Unbekannte. Er ist etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank und hat braune, lockige Haare. Der Mann trug einen leichten Oberlippenbart. Er war mit einer zerrissenen Jeans und einem violetten Pullover oder einer Jacke ohne Kapuze bekleidet. Zeugen, denen der Verdächtige auch aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

