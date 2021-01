Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Störung der Telefonanlage der Polizei Bad Segeberg behoben

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Die am 01.01.2021 aufgetretene Störung der Telefonanlage der Polizei am Standort Bad Segeberg konnte am 02.01.2021 behoben werden.

